Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 17 апреля 2024Мир

США заявили о готовности принять меры против Китая за связи с Россией

Госдеп: США готовы принять меры против КНР за предполагаемую поддержку ОПК РФ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США готовы принять дополнительные меры против компаний из Китая, которые якобы поддерживают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия России», — отметил он. По его словам, Соединенные Штаты доводят до сведения китайской стороны свою позицию. «Мы также издали исполнительный указ, нацеленный против банков в третьих странах, содействующих поддержке российской оборонно-промышленной базы», — подчеркнул Пател.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Китай направлял России материалы для обновления ее военно-промышленного комплекса. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается поднять этот вопрос на встрече с министрами иностранных дел государств G7 16-19 апреля в Италии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      На Западе рассказали о защищающих «Искандеры» «Красухах»

      Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

      Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум властям из-за закона об иноагентах

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      «Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

      Пенсионерка пострадала при атаке беспилотника на российский регион

      В России призвали СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

      Военный эксперт рассказал о новейшем оружии Украины против Крымского моста

      Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше