США заявили о готовности принять меры против Китая за связи с Россией

Госдеп: США готовы принять меры против КНР за предполагаемую поддержку ОПК РФ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США готовы принять дополнительные меры против компаний из Китая, которые якобы поддерживают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия России», — отметил он. По его словам, Соединенные Штаты доводят до сведения китайской стороны свою позицию. «Мы также издали исполнительный указ, нацеленный против банков в третьих странах, содействующих поддержке российской оборонно-промышленной базы», — подчеркнул Пател.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Китай направлял России материалы для обновления ее военно-промышленного комплекса. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается поднять этот вопрос на встрече с министрами иностранных дел государств G7 16-19 апреля в Италии.