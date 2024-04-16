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22:16, 16 апреля 2024Мир

В Госдепе заподозрили Китай в помощи обновления ВПК России

Миллер: Китай направлял России материалы для обновления ее ВПК

Китай направлял России материалы для обновления ее ВПК (военно-промышленного комплекса). Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, его слова приводит ТАСС.

«Из Китая в Россию направлялись материалы, которые Россия использовала для обновления своей промышленной базы и производства оружия, которое затем появлялось на поле боевых действий на Украине. Нас чрезвычайно беспокоит это», — сказал Миллер.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен намерен поднять этот вопрос на встрече с министрами иностранных дел стран G7 16–19 апреля в Италии.

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      Марина Совина
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