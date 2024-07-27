В США анонсировали меры из-за якобы военной поддержки России со стороны Китая

Блинкен заявил, что США примут меры из-за якобы поддержки РФ со стороны Китая

США продолжит принимать меры в случае, если Китай якобы продолжит осуществлять поддержку оборонно-промышленного комплекса России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Лаосе. Его слова привел руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Госсекретарь подтвердил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и ясно дал понять, что если КНР не устранит эту угрозу европейской безопасности, США продолжат принимать необходимые меры, чтобы это сделать», — говорится в его заявлении.

Там также подчеркивается, что Блинкен выразил обеспокоенность действиями Пекина в Южно-Китайском море. Он также напомнил о необходимости поддерживать мир и безопасность в Тайваньском проливе.

Ранее Китай выразил готовность поддерживать Россию в защите своих интересов. При этом в Пекине не раз отвергали обвинения США о поддержке Пекином российского ОПК.