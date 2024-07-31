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04:10, 31 июля 2024Мир

Трамп назвал виновного в сближении России и Китая

Трамп заявил, что в сближении России и Китая виноваты США

Фото: Marco Bello / Reuters

США поспособствовали сближению России и Китая. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, укрепление сотрудничества Москвы и Пекина началось во время президентства Барака Обамы. Трамп также выразил уверенность, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он остался хозяином Белого дома. Как утверждает политик, он обсуждал это с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай от поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Он пообещал, что в таком случае Пекин будут ждать ответные меры.

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      Марина Совина
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