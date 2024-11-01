Трамп резко отреагировал на заявления о «работе на Россию»

Трамп назвал больными людьми тех, кто считает его «другом России»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко отреагировал на заявления тех, кто считает его «другом России». Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сообщил политик.

Экс-президент подчеркнул, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток — 2». Трамп похвастался тем, что он «уничтожил» газопровод, отметив, что кроме него «никто не мог этого сделать».

Ранее политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский заявил, что победа Трампа на выборах в США будет столь же невыгодной для России, как и победа Камалы Харрис. По его словам, Трамп может легко отказаться от своих предвыборных обещаний насчет нормализации отношений с Москвой.