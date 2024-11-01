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00:30, 1 ноября 2024Мир

Назван невыгодный для России исход выборов в США

Политолог Павел Дубравский назвал невыгодный для России исход выборов в США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Fred Greaves / Reuters

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, в случае победы Дональд Трамп может легко отказаться от своих предвыборных обещаний насчет нормализации отношений с Россией и урегулирования конфликта на Украине.

В случае с Камалой Харрис, как полагает политолог, политика США, напротив, станет более предсказуемой. Правда, эта предсказуемость, считает он, в любом случае останется проблемой.

«Надо четко понимать: не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден. Как минимум потому, что США выступают на стороне Украины и вовлечены в вооруженный конфликт... Перспективы глобальной разрядки пока также не прослеживаются», — резюмировал Павел Дубравский.

Ранее Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он предположил, что она может обернуться мировой войной уже в ближайшие несколько месяцев.

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