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06:06, 13 октября 2024Мир

Трамп допустил начало третьей мировой войны

Трамп допустил начало третьей мировой войны через три месяца
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Fred Greaves / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Его слова приводит RSBN.

Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — отметил он, выступая на митинге перед сторонниками в штате Калифорния.

Политик добавил, что при победе на предстоящих выборах президента США он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.

В конце сентября Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. «Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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