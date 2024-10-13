Трамп допустил начало третьей мировой войны через три месяца

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Его слова приводит RSBN.

Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — отметил он, выступая на митинге перед сторонниками в штате Калифорния.

Политик добавил, что при победе на предстоящих выборах президента США он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.

В конце сентября Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. «Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну», — подчеркнул он.