Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

The Guardian: победа Трампа поставит под угрозу поддержку Украины

Официальные результаты выборов президента США пока не объявлены, однако, по предварительным подсчетам, новым главой государства станет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он уже объявил о своей победе, выступая перед сторонниками во Флориде. Эта новость стала главной темой обсуждения в мировых СМИ. Журналисты и аналитики размышляют о том, как Трамп может повлиять на ситуацию в США и в мире, в том числе на украинский конфликт.

The Guardian: победа Трампа поставит под угрозу поддержку Украины

Британская газета The Guardian отметила, что одним из лозунгов Трампа является «Америка превыше всего». Если он одержит окончательную победу на выборах, то это поставит под угрозу поддержку Украины в конфликте с Россией, считает СМИ.

Дональд Трамп с женой Меланией Фото: Lynne Sladky / AP

Что касается внутренних дел США, то, как отметило издание, республиканец поставил во главу угла иммиграцию и безопасность границ. Трамп намерен провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, сообщило СМИ.

Sky News: политика Трампа может привести к перелому в отношениях США и Европы

Как говорится, когда Америка чихает, весь мир простужается. Результаты президентских выборов в США повлияют не только на американцев, но и на людей во всем мире аналитик Бен Блох в статье для Sky News

Аналитик Бен Блох в статье для британского издания Sky News заметил, что Трамп состоит в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Республиканец обещал прекратить конфликт на Украине немедленно, если станет главой государства, напомнил эксперт.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») (...) неоднократно отказывался говорить, считает ли он, что Украина должна уступить территории России — возможность, которая полностью расходится с позицией правительства Великобритании и других ключевых союзников [Украины]», — добавил Блох. Если Трамп заключит сделку с Москвой, которая не понравится Киеву или даже заблокирует Украине путь к членству в НАТО, то это может привести к существенному перелому в отношениях Европы и США, полагает аналитик.

FT: соперница Трампа оказалась посредственным спикером в вопросах экономики

Трамп по праву становится следующим президентом Соединенных Штатов. Почему? Прежде всего дело в том, что достаточное количество американцев хотят того, что предлагает Трамп: массовой депортации нелегальных иммигрантов, прекращения глобализации, демонстрации среднего пальца либеральным элитам Обозреватель Эдвард Люс в материале для Financial Times (FT)

Обозреватель Эдвард Люс в материале для Financial Times (FT) заявил, что кандидат от демократов Камала Харрис оказалась посредственным спикером, когда речь заходила об экономике, в отличие от ее соперника. По его мнению, если бы действующий американский лидер Джо Байден отказался от выдвижения на пост главы США на полгода раньше, то у демократов было бы время найти кандидата лучше, чем Харрис.

Axios: европейские лидеры обеспокоены возвращением Трампа

Обозреватель Барак Равид в статье для Axios рассказал, что многие западные союзники США обеспокоены возвращением администрации Трампа, так как это может существенно изменить внешнюю политику Америки и ее взаимодействие с миром. Отмечается, что республиканец неоднократно заявлял, что сможет установить мир на Украине и положить конец войне в Газе.

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Кроме того, автор материала обратил внимание на то, что у Трампа были напряженные отношения со многими европейскими лидерами. В то же время, как уточнил Равид, политик пытался наладить отношения с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Лидеры, которым не нравится Трамп, попытаются установить с ним прочные рабочие отношения. Президент Украины Владимир Зеленский уже начал эту работу, быстро поздравив Трампа [с предварительной победой] Обозреватель Барак Равид в статье для Axios

AP: Трамп близок к победе на выборах президента США

Международное агентство Associated Press (AP) обратило внимание на то, что Трамп лидирует в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания, Флорида, Техас и других, хотя результаты выборов пока официально не объявлены.

При этом, как пишет издание, опросы граждан США показали, что страна «погрязла в негативе и отчаянно нуждается в переменах». Отмечается, что Трамп прежде всего сосредоточен на решении проблем с иммиграцией и инфляцией — двух вопросах, которые он поднимал с самого начала предвыборной кампании.

78-летний Трамп станет старейшим президентом, когда-либо избранным. Он также станет первым за 132 года проигравшим президентом, который останется в Белом доме еще на один срок, и первым человеком, осужденным за тяжкое преступление, который займет Овальный кабинет Международное агентство Associated Press (AP)