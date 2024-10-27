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04:14, 27 октября 2024Мир

Трамп дал еще одно обещание американцам

Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал, что в случае возвращения на пост главы государства не будет отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом. Об этом он сказал во время митинга в штате Пенсильвания, передает медиакомпания RSBN.

«При мне США не вели войны. Мы добивались мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», — отметил политик.

Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис американцев ждет участие в иностранных конфликтах. По мнению политика, Харрис втянет граждан США в третью мировую войну, «потому что она слишком некомпетентна». Трамп также отметил, что кандидат в президенты США от демократов в случае победы «не справится с председателем Китая Си Цзиньпином, с президентом России Владимиром Путиным и с лидером КНДР Ким Чен Ыном».

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в США не произойдет. Эксперт отметил, что существует мнение о том, что после американских выборов на следующий день все изменится. По его словам, для разрешения кризиса на Украине неважно, кто в результате выборов окажется в Белом доме — Дональд Трамп или Камала Харрис.

При этом 21 октября сообщалось, что впервые с августа кандидат от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оцениваются в 54 процента. Такие цифры приводит издание The Economist.

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      Марина Совина
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