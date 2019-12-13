Белоруссия захотела принять участие в учениях в НАТО

Белоруссия будет благодарна, если НАТО пригласит страну принять участие в военных учениях в 2020 году в качестве наблюдателя. С таким заявлением во время прошедшего в Минске семинара «Международная безопасность и НАТО в 2019 году» выступил исполняющий обязанности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Василий Павлов, передает БЕЛТА.

По его словам, это пожелание связано с обеспокоенностью Минска ситуацией, которая складывается в сфере международной безопасности. Павлов указал, что «доверие вытесняется конфронтацией, а диалоги — обвинительной риторикой», добавив, что в таких обстоятельствах очень важным является процесс налаживания диалога России и НАТО. Также он упомянул позитивный опыт Минска, который был накоплен при взаимодействии с Североантлантическим альянсом.

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Ранее представители Белоруссии уже говорили о своих намерениях принять участие в учениях альянса. 9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев сообщил, что официальный Минск ведет переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.

При этом он отметил, что учения могут пройти лишь с тем условием, что «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. Генсек также отметил, что отношения альянса с официальным Минском «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать.

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