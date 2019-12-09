Белоруссия заявила о готовности провести учения с НАТО

Белоруссия готова к проведению совместных военных учений с силами НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев, передает «Наша Нива».

По словам Белоконева, сейчас официальный Минск ведет переговоры с представителями Североатлантического альянса о возможных форматах военных маневров. При этом он отметил, что учения могут пройти лишь с тем условием, что «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия».

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На встрече с главой Генштаба Вооруженных сил Италии Энцо Веччиарелли обсуждался также вопрос отправки белорусских миротворцев в Ливан.

«У нас одна из задач — развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицера тоже там», — рассказал Белоконев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. Генсек также отметил, что отношения альянса с официальным Минском «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать.

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