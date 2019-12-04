Лукашенко заметил признаки нового передела мира

Мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», а не на основании международного права. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Политик признался, что подозревает новый передел мира. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — заявил белорусский лидер.

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Он напомнил, что Белоруссия призывает решать глобальные и региональные проблемы мирным путем. Лукашенко отметил, что международного права уже не существует, и обратил внимание на нарастание напряженности в международных отношениях и увеличение числа конфликтов.

В то же время белорусский лидер призвал прислушаться к инициативам Минска об «обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Президент Белоруссии предложил провести в Минске международный диалог по безопасности.

7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не хочет оказаться на острие блокового противостояния между Россией и НАТО. Дипломат отметил, что европейская безопасность является взаимозависимой, поэтому нельзя отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвав системного кризиса. Макей сказал, что только путем ответственного диалога можно избежать глобального конфликта.

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