Белоруссия предложила России заботиться о безопасности вместе с Европой

Москва и Минск должны объединить усилия с западными странами, чтобы не допустить появления в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает БЕЛТА.
По словам Макея, ликвидация договора о РСМД стала «одним из наиболее тревожных вызовов» настоящего времени. В сложившейся из-за этого ситуации растущего военно-политического напряжения европейские страны должны «приложить максимум усилий, чтобы ни в коем случае не допустить появления на нашем континенте ракет соответствующих классов».
Макей указал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать декларацию, которая запретила бы размещение РСМД в Европе. Он также напомнил, что российский президент Владимир Путин придерживается в этом вопросе аналогичной позиции, и выразил надежду, что «НАТО также осознает необходимость диалога по этому вопросу».
Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательность обвинений и, в свою очередь, обвиняла США в нежелании идти на диалог.
ДРСМД был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.