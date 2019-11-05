Трамп заговорил о новой сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к заключению нового договора по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, США уже ведут переговоры с Россией и Китаем по этому вопросу. Он считает, что и российская, и китайская стороны заинтересованы в заключении нового договора, особенно если речь идет о ядерном оружии. Американский лидер не исключил, что к соглашению могут присоединиться и другие страны.

Трамп говорил о новой сделке в области контроля над вооружениями еще летом 2019 года в преддверии выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда сообщалось, что американская сторона не планировала менять политику по ДРСМД, хоть и рассчитывала обсудить новое соглашение с Россией и Китаем.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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