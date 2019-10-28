Россия поведала о главной опасности отмены ДРСМД

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наиболее опасно вероятностью появления такого оружия в Европе. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра», опубликованном на сайте Первого канала.

Посол отметил, что ДРСМД, в первую очередь, всегда касался безопасности США и их союзников. Возможное появление запрещенных договором ракет на территории европейских государств он назвал самым опасным моментом.

«Мы, по сути дела, можем вернутся к ситуации до заключения этого известного договора конца 80-х годов и тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», — отметил Антонов.

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит России, если та выйдет из договора вслед за США.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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