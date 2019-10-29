Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет

Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что голос разума восторжествует, и страны (...) позитивно откликнутся на наше предложение», — отметил замминистра. Он пояснил, что речь идет о моратории на размещение в определенных регионах ракет, попадающий под Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Грушко добавил, что Москву беспокоят действия Вашингтона, направленные на разработку крылатых ракет. При этом Россия готовится к любому развитию событий, в том числе в вопросе размещения американских установок в Европе, отметил он.

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Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что главная опасность отмены ДРСМД — это вероятность появления такого оружия в Европе.

До этого в НАТО указали, что альянс может увеличить расходы на оборону после прекращения действия договора, потому что выход из него США и России приведет к непредсказуемой и неопределенной обстановке в мире.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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