В НАТО нашли предлог для увеличения расходов на оборону

НАТО может увеличить расходы на оборону после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, выход США и России из ДРСМД приведет к непредсказуемой и неопределенной обстановке в мире. Столтенберг заявил, что к этому решению, в частности, подтолкнуло размещение российских ракет в Европе, которые могут «за минуты достичь европейских городов».

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При этом НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны, заверил генсек североатлантического альянса.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и меньшей дальности. Альянс отказался пойти на этот шаг, аргументировав решение тем, что Россия уже разместила в Европе ракету SSC-8 (так в альянсе называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М»).

Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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