Командиры несущей потери в Сумах 82-й бригады ВСУ купили ей интернет-поддержку

Командиры 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая продолжает нести потери на сумском направлении, заказали информкампанию, чтобы поддержать украинских бойцов. Они закупили ботов, оставляющих комментарии в интернете, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения», — объяснил источник агентства.

Собеседник ТАСС отметил, что бригаду уже перебрасывали на курское направление, а затем под Сумы, где она до сих пор несет серьезные потери.

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл потери войск на фронте. Он сообщил, что в результате конфликта лишились жизни порядка миллиона украинских военнослужащих.