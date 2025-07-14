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08:21, 14 июля 2025Бывший СССР

Командиры несущей потери бригады ВСУ заказали ботов для поддержки бойцов в интернете

Командиры несущей потери в Сумах 82-й бригады ВСУ купили ей интернет-поддержку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Командиры 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая продолжает нести потери на сумском направлении, заказали информкампанию, чтобы поддержать украинских бойцов. Они закупили ботов, оставляющих комментарии в интернете, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения», — объяснил источник агентства.

Собеседник ТАСС отметил, что бригаду уже перебрасывали на курское направление, а затем под Сумы, где она до сих пор несет серьезные потери.

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл потери войск на фронте. Он сообщил, что в результате конфликта лишились жизни порядка миллиона украинских военнослужащих.

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