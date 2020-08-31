Тихановскую обеспокоило заявление Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением российского лидера Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной помощи Минску. Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки, передает «Интерфакс».

Она назвала происходящее в Белоруссии мирным протестом народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. «Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь», — отметила Тихановская.

По ее мнению, такие действия являлись бы серьезным нарушением суверенитета Белоруссии и имели бы тяжелые последствия для взаимоотношений двух стран.

Свое мнение Тихановская высказала на встрече с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Вильнюсе.

27 августа Путин заявил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь соседней стране. Однако это случится, только если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

Позже Лукашенко прокомментировал высказывание Путина. «Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал он и пояснил, что Белоруссия может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» в Россию.