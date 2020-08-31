Кремль оценил необходимость отправки российских силовиков в Белоруссию

Власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране, нет необходимости подключать созданный в России резерв силовиков. Так действия руководства республики оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 31 августа.

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«В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации», — сказал Песков.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов и власти страны держат ситуацию под контролем и «не дают возможности для каких-либо провокаций».

27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в РФ был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. Он уточнил, что российские силы могут быть задействованы только в случае выхода ситуации из-под контроля. Позже в Кремле не уточнили точное число силовиков в резерве, но описали их количество словами «достаточно разумное».

Массовые протестные акции продолжаются в Белорусии после оглашения ЦИК итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Демонстранты требуют проведения честных выборов, а Лукашенко, в свою очередь, обвиняет в дестабилизации обстановки в стране Запад.