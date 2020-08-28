Раскрыты подробности создания резерва из российских силовиков для Белоруссии: такие резервы могут быть созданы из ОМОНа и других подразделений Росгвардии. Об этом заявил «Ведомостям» бывший сотрудник спецслужб.

Издание отмечает, что пресс-служба Росгвардии отказалась от комментариев по поводу созданных в России резервов. В Минобороны ситуацию пока что не комментировали.

27 августа российский президент Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, российские силовики не отправятся в республику до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля.

Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Кроме того, белорусский лидер заявил, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в республике.

В Белоруссии на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.