Лукашенко назвал белорусский суд самым независимым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал суды в стране самыми независимыми, передает БЕЛТА.

Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало и попросил его подключиться к работе над новым вариантом Конституции.

«Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что оберегает суд от «накатов» и «телефонных просьб». «Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже», — продолжил Лукашенко.

По его словам, несмотря на то, что в Белоруссии «несколько авторитарная система устройства общественной жизни», глава государства «оберегает и охраняет суды». «Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — добавил он.

Ранее Лукашенко порассуждал об идее вернуться к Конституции 1994 года.