Раскрыта модель автомата в руках Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новом снимке с оружием в руках, вероятнее всего, держит укороченный автомат АКС-74У в тюнинге. Модель оружия раскрыл российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер в беседе с РИА Новости.

«Достаточно характерные моменты есть. Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Все очень брутально», — отметил эксперт.

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По словам Попенкер, эта модель автомата очень распространена на всем постсоветском пространстве. Им были вооружены экипажи боевых машин и вертолетов в качестве оружия самообороны. Кроме того, автомат использовали в спецназе как оружие ближнего боя. Эксперт добавил, что после развала СССР этим оружием снабжали милицию, поскольку оно было компактнее, чем полноразмерные автоматы.

Ранее был опубликован снимок Лукашенко в бронежилете и с оружием. Пресс-секретарь белорусского лидера прислала его в ответ на вопрос о местонахождении президента. На кадре он стоит у Дворца независимости.

Белорусский лидер уже появлялся перед протестующими с автоматом в руках. 23 августа было опубликовано видео, на котором глава государства в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию протеста.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в республике снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

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