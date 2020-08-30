Раскрыто местонахождение Лукашенко во время акций протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время акций протеста в Минске находился в своей резиденции. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что фотография белорусского лидера с автоматом в руках была сделана около 16:00, «когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент».

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Ранее был опубликован снимок Лукашенко в бронежилете и с оружием. Пресс-секретарь белорусского лидера прислала его в ответ на вопрос о местонахождении президента. На кадре он стоит у Дворца независимости.

В Минске сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости». Как сообщалось ранее, ее участники вплотную подошли ко Дворцу независимости, в котором располагается резиденция президента Белоруссии. Здание окружено усиленными отрядами ОМОНа и подразделениями внутренних войск.

Лукашенко уже появлялся перед протестующими с автоматом в руках. 23 августа было опубликовано видео, на котором президент Белоруссии в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию протеста.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.