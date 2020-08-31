Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о возвращении к Конституции 1994 года. Его слова приводит БЕЛТА.

«Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед», — сказал Лукашенко.

По его словам, новая конституция должна обеспечивать движение в будущее и стабильность для народа. Это должно быть основной идеей при ее разработке.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.