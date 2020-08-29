Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в спекуляциях на тему новой конституции

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова назвала спекуляцией и манипуляцией заявления президента Александра Лукашенко о новой конституции. Видео с обращением Колесниковой опубликовано на YouTube-канале экс-участника президентских выборов Виктора Бабарико, чей штаб она ранее представляла.

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По ее словам, глава государства лишь пытается задобрить оппозицию, хотя сам не заинтересован во внесении серьезных изменений в конституцию страны. Она заявила, что Лукашенко не пойдет на увеличение роли парламента, так как в таком случае становится возможным вынесение ему импичмента. Колесникова подчеркнула, что действующий глава государства не согласится на то, чтобы установить лимит в два президентских срока.

Колесникова также обратилась к белорусским силовикам. Оппозиционный лидер напомнила главе МВД Юрию Караеву, что он еще в телеэфире от 13 августа взял на себя ответственность за жестокости силовиков при разгоне протестов, задержания митингующих и пытки в изоляторах, следовательно, он должен уйти в отставку или оформить явку с повинной как ответственный за эти преступления.

Белорусская оппозиция регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивают его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Его противники постоянно отрицают любые обвинения в антироссийских настроениях.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю. Помимо требований отправить в отставку действующее руководство страны и провести новые выборы президента, оппозиция и митингующие желают привлечь к ответственности тех, кто пытал и избивал людей во время первых митингов с 9 по 12 августа и позже уже в изоляторах. Правозащитники зафиксировали многочисленные случаи тяжелых увечий у людей. Действующий президент Александр Лукашенко считает, что люди сами бросались на ОМОН, а протесты проплачены третьими странами.