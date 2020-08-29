Лидер белорусской оппозиции Колесникова обратилась к МВД по поводу пыток

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова записала видеообращение к МВД и другим силовикам страны. Оно опубликовано на YouTube-канале экс-участника президентских выборов Виктора Бабарико, чей штаб она ранее представляла.

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Колесникова напомнила главе МВД Юрию Караеву, что он еще в телеэфире от 13 августа взял на себя ответственность за жестокости силовиков при разгоне протестов, задержания митингующих и пытки в изоляторах, следовательно, он должен уйти в отставку или оформить явку с повинной как ответственный за эти преступления.

«Мы считаем, что убийцы и садисты должны находиться под стражей, и должно быть расследование о том (...), кто учил их быть садистами и отдавал преступный приказ», — заявила она.

По ее словам, МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура и КГБ должны начать уголовное расследование по всем зафиксированным фактам насилия над участниками протестов, ход которого должна контролировать комиссия. В комиссию необходимо включить и жертв пыток.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю. Помимо требований отправить в отставку действующее руководство страны и провести новые выборы президента, оппозиция и митингующие желают привлечь к ответственности тех, кто пытал и избивал людей во время первых митингов с 9 по 12 августа и позже уже в изоляторах. Правозащитники зафиксировали многочисленные случаи тяжелых увечий у людей. Действующий президент Александр Лукашенко считает, что люди сами бросались на ОМОН, а протесты проплачены третьими странами.