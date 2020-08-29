Протестующие в Белоруссии женщины отбили у ОМОНа задержанного мужчину

В Белоруссии участницы женской акции солидарности отбили у сотрудников ОМОН задержанного мужчину. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте портал TUT.by.

На кадрах видно, как трое силовиков ведут задержанного мужчину через толпу женщин, скандирующих «Позор!» и «Выпускай!» После недолгих переговоров с женщинами сотрудники ОМОН развернулись и вернулись назад без задержанного мужчины.

Аналогичный инцидент, по данным портала, произошел на пешеходном переходе у здания «Вечернего Минска». Там колонна девушек ждала зеленый сигнал светофора, когда люди в штатском попытались задержать кого-то из протестующих. Женщины взялись за руки и не позволили им сделать это.

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О неудачах белорусского ОМОНа на акции женщин сообщалось ранее. Отмечалось, что силовики не смогли остановить шествие протестующих в Минске. Девушки с улыбкой вырывались и бежали дальше.

Акция протеста и солидарности под названием «Гранд-марш женщин» проходит в Белоруссии в субботу, 29 августа. Участницы шествия одеты преимущественно в белое и красное, у них в руках цветы.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю подряд. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными. Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор акции проводятся регулярно.