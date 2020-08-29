В Минске началась женская акция солидарности

Женская акция солидарности началась в субботу, 29 августа, в Минске. Протестующие собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Согласно поступающим сообщениям, участницы шествия одеты преимущественно в белое и красное, держат цветы.

Между тем силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки, отряды ОМОНа. Милиция предупреждает присутствующих о незаконности мероприятия. По данным издания, как минимум один человек — мужчина — уже задержан.

Ранее в Минске начался автопробег сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. В нем приняла участие пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

На протестных акциях в пятницу, 28 августа, были задержаны 32 человека, сообщило Министерство внутренних дел Белоруссии. В ведомстве призвали граждан провести выходные дни на природе.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, а также критикуют насилие со стороны силовиков. Между тем Лукашенко считает протестующих белорусов «овцами» и обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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