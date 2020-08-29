Автопробег сторонников Лукашенко в Минске попал на видео

Автопробег сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, который проходит в Минске в субботу, 29 августа, попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

36-летняя пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт участвует в автопробеге на своем автомобиле Geely Atlas.

Накануне, 28 августа, автопробег в поддержку Лукашенко прошел на Минской кольцевой автодороге. В небе над столицей заметили вертолет, который нес красно-зеленый флаг. Вечером того же дня стало известно, что участники акции устроили ДТП с членом Координационного совета оппозиции Белоруссии Виталием Рымашевским. Он сам рассказал об инциденте. По его словам,

его подрезали и зажали с двух сторон два автомобиля с красно-зелеными флагами, автомобиль оппозиционера был разбит.

Автопробег в поддержку властей Белоруссии и действующего президента прошел также в центре Минска 21 августа. Тогда череду гражданских машин разной ценовой категории и класса засняли на видео на выезде из военной части.

После выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.