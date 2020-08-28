Участники автопробега в поддержку Лукашенко устроили ДТП с членом оппозиции

Участники автопробега в поддержку главы государства Александра Лукашенко устроили ДТП с членом Координационного совета оппозиции Белоруссии Виталием Рымашевским. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам оппозиционера, на его машине был бело-красно-белый флаг, который используют протестующие. Его подрезали два автомобиля с красно-зелеными флагами, фактически зажав Рымашевского с двух сторон. «Произошла авария. После того как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит», — поделился он.

Политик добавил, что ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат. В настоящее время на месте происшествия сотрудники милиции оформляют факт аварии.

Вечером 28 августа состоялся автопробег по Минской кольцевой автодороге в поддержку Лукашенко. По дороге следовала колонна автомобилей с прикрепленными государственными флагами. В небе над столицей заметили вертолет, который нес красно-зеленый флаг.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал 80 процентов голосов.