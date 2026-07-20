США вынудили шесть судов сменить маршрут в Ормузском проливе

CENTCOM: США вынудили шесть судов сменить маршрут в Ормузском проливе

С момента возобновления морской блокады Ирана американские военные заставили шесть судов, проходивших через Ормузский пролив, изменить маршрут, а одно судно было полностью выведено из строя. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«По состоянию на 19 июля CENTCOM перенаправил шесть коммерческих судов и вывел из строя один для обеспечения полного соблюдения требований», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, эсминец ВМС США John Finn задействован в операции по морской блокаде иранских портов, а также контролирует судоходство в ближневосточном регионе.

Ранее в CENTCOM сообщили о нанесенных ударах по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений. Вооруженные силы США задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли.