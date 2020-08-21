Автопробег «активистов» в поддержку Лукашенко сняли на выезде из военной части

Гражданский автопробег в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко сняли на выезде из военной части. Запись опубликовала редакция проекта Nexta оппозиционного журналиста Сергея Путило в Telegram-канале Luxta.

На кадрах видна вереница гражданских машин разной ценовой категории и класса, которая выстроилась на выезд с территории 227-го общевойскового полигона, согласно стеле с гербом и окрашенной под военный камуфляж, установленной рядом. «Активисты» держат в открытых окнах государственные красно-зеленые флаги и сигналят, как только выезжают на крупную трассу.

Точное местоположение военных частей неизвестно. Согласно сайту Минобороны, данный объект подчиняется Северо-Западному оперативному командованию и служит площадкой для крупных учений. В советское время объект носил названия Борисовский учебный объединенный окружной полигон, затем Борисовский учебный центр первой категории Белорусского военного округа. Вероятно, он был расположен недалеко от города Борисов, что в 74 километрах от Минска, однако точных свидетельств тому нет в открытых источниках.

Когда именно было сделано видео, не сообщается. Согласно расписанию на официальном сайте пропрезидентского объединения «Белая Русь», которое выступает организатором митингов в поддержку Лукашенко, на 21 августа запланировано три автопробега — из Минска, Могилева и Гомеля.