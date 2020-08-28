В Белоруссии заявили о необходимости вернуть протестующих в «человеческое русло»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко назвал «заблудившимися» оппозиционно настроенных граждан и призвал помочь им вернуться в «человеческое русло». Соответствующее интервью доступно в Telegram-канале корреспондента RT Константина Придыбайло.

По его мнению, в белорусском обществе нет никакого разделения — в стране появилась лишь небольшая категория людей, «которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями». «Есть люди, которые потерялись, заблудились, и наша задача — помочь этим людям вернуться в то нужное русло, человеческое русло, которое должно быть и которое есть у нас», — объяснил свою позицию Петришенко.

Вице-премьер предположил, что протестующие находятся под воздействием «информационных сетей», которые нашли «слабые звенья», особенно среди молодежи. «Я думаю, этот период пройдет и люди вернутся в нормальное состояние, и то общество, которое у нас было, оно продолжит существовать», — заключил он.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.