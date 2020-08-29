Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 задержанных в Белоруссии россиян рассказал о встрече с сыном главы республики Александра Лукашенко Николаем. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на YouTube-канале WarGonzo 29.

По словам мужчины, они собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба. «Товарищ Лукашенко заявил, что "так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину". Вот что заявил нам сын Лукашенко», — сказал он.

Россиянин также отметил, что в ходе задержания белорусские силовики заявили, что им якобы была дана конкретная разнарядка — 15 человек посадить, остальных отпустить.

Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США.

29 июля в республике были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.