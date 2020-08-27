Путин обвинил спецслужбы Украины и США в задержании бойцов ЧВК в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США. Об этом он заявил в интервью ведущему программы «60 минут» Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1».

«Людей, о которых вы сказали, в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Поставив перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны — в Латинскую Америку, на Ближний Восток — просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — сказал Путин, отметив, что последнее не соответствовало действительности.

Он также сообщил, что российские пограничники не выпускали бойцов ЧВК в Белоруссию, однако их ввезли в республику по поддельным документам. Говоря о том, что организаторами провокации выступили украинские и американские спецслужбы, глава государства подчеркнул, что «некоторые участники этого процесса <...> даже не скрывают это».

О том, что задержание 33 россиян в Белоруссии является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ), впервые сообщила «Комсомольская правда» 7 августа. Позже главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией, однако операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. В СБУ отвергли обвинения, а Зеленский назвал соответствующие сообщения бредом.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.