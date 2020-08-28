В Минске снова начали задерживать протестующих и журналистов

В Минске снова начали задерживать участников акции протеста и журналистов, передает Tut.by.

Нескольких сотрудников СМИ задержали возле гостиницы «Минск». По данным правозащитного центра «Весна», на данный момент всего в столице задержано три человека.

Протестующие выстраиваются в цепи солидарности в разных районах города. На площади независимости ОМОН взял собравшихся в оцепление.

Накануне, по данным МВД, было задержано более 100 участников акций и 50 журналистов.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств.