На акции протеста в Минске начались задержания

На акции протеста, которая проходит на площади Независимости в центре Минска вечером в четверг, 27 августа, начались задержания. Об этом сообщает Tut.by.

Как отмечается, участников акции отводят в автозаки. Перед этим силовики оцепили площадь и не выпускали людей, «в окружение» попали около тысячи человек, пишет издание.

Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, были перекрыты металлическими заграждениями. Сотрудники ОМОН через громкоговоритель объявляли собравшимся, что те нарушают действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы в Минске милиция задержала ряд журналистов. Их повезли в РУВД для проверки документов.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане, не согласные с официальными данными, требуют проведения новой и честной процедуры голосования.

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