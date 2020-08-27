В Минске массово задержали журналистов

На площади Свободы в Минске милиция массово задержала журналистов. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает TUT.by.

Работников СМИ доставят в РУВД для выяснения личности, заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Среди задержанных оказались сотрудники изданий TUT.by и «Наша Нiва», фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись, около семи тысяч человек были задержаны, известно о четырех погибших.

Среди задержанных во время протестов были журналисты, в том числе из России. После освобождения они рассказали об избиениях задержанных белорусскими силовиками.