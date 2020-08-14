Пропавший автор фильма о женщинах Лукашенко рассказал о пережитых избиениях

Журналист Стас Ивашкевич, автор фильма о женщинах действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал о пережитых избиениях в изоляторе, куда он попал в день выборов главы государства. Слова репортера приводит «Радио Свобода».

Ивашкевич пропал 9 августа — связи с ним не было два дня. Он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей, откуда его отпустили лишь 13 августа. «Меня вывезли из тюрьмы, отвезли на несколько километров от нее и просто оставили на улице, без шнурков», — рассказал журналист, отметив, что милиция так и не вернула ему личные вещи.

По словам Ивашкевича, в тюрьме в трехместную камеру посадили 13 человек, им выдали одну булку хлеба на два дня. «Один раз вывели во двор специально для того, чтобы избить палками», — описал он. Ивашкевич также заявил, что его и других задержанных «прогоняли через строй»: «Там стояло несколько десятков сотрудников с каждой стороны, и мы должны были проходить через строй. Каждый бил тяжелой резиновой палкой, которая больше, чем обычная милицейская». Попутно сотрудники обзывали людей.

Ивашкевич рассказал, что троих человек из камеры увезли в больницу. «У одного ноги были посечены осколками от светошумовой гранаты, другого очень сильно избили, у него были сильнейшие гематомы, а у одного армянина было подозрение на перелом копчика», — поведал журналист.

Ивашкевич — ведущий телеканала «Белсат», журналист-расследователь. Он вместе с командой снял фильм о женщинах Лукашенко, в котором, в частности, идет речь об интересе президента Белоруссии к моделям.

Ранее ЦИК огласил окончательные итоги президентских выборов. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, на втором месте — оппозиционный кандидат Светлана Тихановская с 10,1 процента голосов.

Недовольные официальными результатами выборов граждане шестой день выходят на протесты. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.