МВД Белоруссии сообщило о задержании более 100 протестующих

МВД Белоруссии сообщило о задержании более 100 участников акций протеста в четверг, 27 августа. Информация опубликована на сайте ведомства.

Органы правопорядка выявили по всей стране «37 очагов политической активности граждан, в которых приняли участие около 5000 человек». В провластных мероприятиях, по данным МВД, участвовали более 2400 человек, в протестной акции на площади Независимости в Минске — около 1400 человек.

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По всей стране за административные правонарушения задержаны 114 граждан. В Минске доставили в РУВД для проверки документов 50 журналистов. Почти все они были отпущены, один сотрудник СМИ получил административный протокол, еще один выслан из страны, сообщили в ведомстве.

В Белоруссии третью неделю идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. 27 августа в центре Минска прошла особая акция против действий силовиков, которые накануне заперли протестующих в Красном костеле — главном католическом соборе страны.

Среди задержанных 27 августа журналистов оказалась специальный корреспондент «Ленты.ру» Антонина Матвеева. Она рассказала подробности произошедшего.