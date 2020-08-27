Журналистку «Ленты.ру» задержали на митинге в Минске

Журналистку «Ленты.ру» Антонину Матвееву задержали на митинге на площади Независимости в Минске. Об этом редакции стало известно по сообщению портала TUT.by в Telegram. Сама сотрудница не успела предупредить об этом. Она перестала выходить на связь после отчета из Красного костела, расположенного на площади, где она находилась по заданию редакции.

В сообщении говорится, что журналистку «Ленты.ру» и еще восемь ее коллег из TUT.by, Белапан, DW и других СМИ посадили в автозак с «целью проверки документов». По словам сопровождающих их сотрудников ОМОН, их «доставят в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы, сверят документы и отпустят». «Давайте не будем создавать никаких претендентов», — добавил он. Задержанных отвезли в Октябрьское РУВД.

Антонина Матвеева находится на территории Белоруссии как гражданка республики, основной целью ее поездки было решение проблем с белорусским паспортом, который она не смогла вовремя продлить из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. С «Лентой.ру» Антонина сотрудничает на внештатной основе в качестве специального корреспондента и готовит серию репортажей. При себе у нее есть редакционное задание, дающее ей право представлять «Ленту.ру».

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Два из них уже были опубликованы на сайте: материал с заголовком «Наши зарплаты — пули ОМОНа» посвящен забастовкам рабочих, еще один репортаж с заголовком «Вопли стояли душераздирающие» Матвеева сделала из волонтерского лагеря возле изолятора на улице Окрестина, известного жестоким обращением с задержанными.

Ранее сообщалось, что ОМОН взял митингующих на площади Независимости в оцепление и начал массовые задержания, в окружение попали около тысячи человек. Также до начала акции были задержаны около 20 журналистов местных и иностранных СМИ, таких как ТАСС, Associated Press и других. У некоторых журналистов проверяют документы прямо на месте и отпускают.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю. Координационный совет оппозиции, бастующие рабочие и простые граждане требуют отставки нынешнего руководства страны, проведения новых выборов и призыва к ответственности тех, кто отдавал приказы о жестоких разгонах первых митингов и издевательствах над задержанными. Действующий президент Александр Лукашенко считает, что протесты организованы третьими странами, а ОМОН действовал корректно.