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Белорусские католики выразили протест против действий силовиков в церкви

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий выразил протест против действий сотрудников правоохранительных органов на территории Красного костела, который располагается на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя церкви, силовики вечером 26 августа заблокировали вход и выход в Костеле святого Симеона и святой Елены. Он отметил, что задержания на территории костела являются непозволительными и незаконными, а также противоречат праву граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляют чувства верующих. Викария поддержали и другие священнослужители, которые выразили надежду, что подобное больше не повторится.

Отмечается, что сотрудники белорусского ОМОНа задержали на территории костела участников несанкционированной акции оппозиции, которые пытались там укрыться.

Ранее сообщалось, что на митинге на площади Независимости вечером 26 августа находились несколько сотен человек. Они принесли с собой бело-красно-белые флаги и пели песни. Силовики предупредили о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг, после этого начались задержания.

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