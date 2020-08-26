Путин обсудил с премьером Италии госпитализацию Навального и Белоруссию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых лидеры двух стран обсудили госпитализацию оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин подчеркнул недопустимость необоснованных обвинений в связи с состоянием здоровья Навального. Он отметил заинтересованность российской стороны в объективном и тщательном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

Главы государств также обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов. Путин и Конте заявили о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство. Помимо этого, лидеры двух стран уделили внимание кризису в Ливии.

Россия и Италия договорились активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, а также в работе над вакциной против вируса.

Ранее главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников предложил возможность помочь докторам в Германии определить причину комы оппозиционера Алексея Навального. По его словам, разумным было бы пригласить для участия в консилиуме и омских врачей, и тех московских специалистов, которые участвовали в консультациях и немецких врачей, которые эвакуировали больного из Омска.