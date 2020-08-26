Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Стала известна хроника транспортировки оппозиционера Алексея Навального из России в Германию. Ее удалось узнать «Коммерсанту», который пообщался с источниками в медицинских кругах. Издание утверждает, что врачи, которые экстренно прилетели за Навальным, «не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы», и отложили вылет на несколько часов.

По данным «Коммерсанта», самолет с немецкой бригадой прибыл в Омск в 12:10 по местному времени 21 августа. После предложения проехать в клинику, где находился пациент, они заявили, что не намерены осматривать его в клинике, после чего отправились в предоставленную им гостиницу.

В 16:00 сотрудники омской больницы приехали в гостиницу, чтобы поговорить с немецкими коллегами, предложили им совместно осмотреть Навального и оценить, допустимо ли его транспортировать. Те согласились, в больнице они оказались в 17:00. До 19 часов велось совместное обсуждение и осмотр пациента, после чего российские врачи сообщили об отсутствии экстренной необходимости транспортировать Навального.

В 20:30 был проведен консилиум с участием врачей из Москвы. Медики пришли к выводу, что у Навального в течение суток улучшилось состояние, и приняли решение о возможности его транспортировать. В 21:00 об этой возможности сообщили жене оппозиционера Юлии, в 23:00 она и брат Навального предоставили свое подтверждение, началась подготовка пациента к транспортировке. Зарубежные медработники сообщили о готовности вылета в 8 утра 22 августа, они отказали в ответ на предложение перенести вылет на более раннее время.

В 05:40 22 августа Навального передали реанимационной бригаде скорой помощи для транспортировки в аэропорт Омска, в 06:00 автомобиль выехал в аэропорт, в 06:15 он был возле самолета. Еще через 10 минут, в 06:25, там оказались немецкие врачи и пилоты. До 7:35 велась подготовка медицинского оборудования самолета к приему пациента на борт, осмотр его бригадой иностранных врачей, в 07:45 погрузка Навального на борт завершилась. Самолет вылетел из Омска в 08:00. «Коммерсант» добавил, что обратился к клинику «Шарите» в Берлине, чтобы там дали оценку обстоятельствам, из-за которых борт провел в Омске около 20 часов.

«Коммерсантъ» также выяснил, что в Омске врачи провели Навальному 59 разных анализов — 8 биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.