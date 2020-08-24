Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального

Состояние Алексея Навального, который в настоящее время находится в берлинской клинике «Шарите» (Charite), все еще серьезное, но острой угрозы жизни нет. Об этом говорится в заявлении медучреждения.

Врачи указали, что россиянин остается в искусственной коме. Они также пояснили, что намерены информировать общественность о его состоянии по договоренности с его женой Юлией.

Немецкие медики обнаружили в организме Навального токсин

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента. Клинические результаты указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», — говорится в заявлении. В то же время точно назвать вещество медики пока не в силах и проводят дополнительные исследования.

Эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях заявление «Шарите»

В «Шарите» не исключают, что произошедшее приведет к последствиям для нервной системы Навального. Отмечается, что они могут быть и долгосрочными, но пока говорить об этом рано. Пока же пациенту проводят терапию атропином (стандартное лечение при воздействии токсинов).

Клиника «Шарите» Фото: Maja Hitij / Getty Images

Немецким специалистам необходимо больше данных о случившемся

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что отравление у Алексея Навального «вероятно в некоторой степени». В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Берлину нужно дождаться больше информации от врачей, так как в деле все еще много пробелов.

В свою очередь врачи Омской больницы скорой медицинской помощи предложили помощь «Шарите». В областном Минздраве напомнили, что в России имеются результаты всех проведенных обследований и анализов, а также информация об анамнезе и описание хода лечения. Всем этим российские специалисты готовы поделиться с немецкими коллегами.

В России у Навального обнаружили нарушение обмена веществ

В Минздраве Омской области сообщали, что в анализах мочи пациента нашли алкоголь и кофеин. В ведомстве также отметили, что в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены Минздрав Омской области

В качестве предварительного диагноза в России поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Позже появился основной диагноз — «нарушение обмена веществ». Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса. Он добавил, что это вызвало резкое снижение уровня сахара в крови.

Навальный считается гостем Ангелы Меркель и находится под охраной

Навального доставили в берлинскую клинику днем 22 августа: к зданию больницы подъехало несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Медики оценивали состояние пациента после перелета как стабильное. Возле клиники немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство.

В больнице Навальный находится под защитой Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которое отвечает за защиту госслужащих, а также иностранных гостей во время государственных визитов. Сообщалось, что для этого Навального официально признали гостем канцлера страны Ангелы Меркель. Указывалось, что это «бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных».

24 августа «Шарите» отказалась пускать журналистов на свою территорию. Представителям прессы разрешили стоять только на тротуаре рядом со зданием больницы. Сообщалось, что решение руководства клиники связано с поведением журналистов, которые создавали сложности персоналу и посетителям.

Навального выносят из омской больницы Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.