Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Определились оба кандидата в президенты США
Центр Москвы застроят велодорожками
Меркель призвала прозрачно расследовать произошедшее с Навальным
Противостояние рассерженных слонов и непоколебимого буйвола сняли на видео
Apple сэкономит на iPhone 12
Российского киберэксперта задержали за аферу на три миллиона долларов
Президент Бразилии захотел «дать по морде» журналисту после вопроса о коррупции
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом в руках
Турция раскрыла стоимость гигантского месторождения газа в Черном море
Блогеры повторили на камеру эксперимент из рекламы и обнаружили обман
Новости партнеров

Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Christian Mang / Reuters

Состояние Алексея Навального, который в настоящее время находится в берлинской клинике «Шарите» (Charite), все еще серьезное, но острой угрозы жизни нет. Об этом говорится в заявлении медучреждения.

Врачи указали, что россиянин остается в искусственной коме. Они также пояснили, что намерены информировать общественность о его состоянии по договоренности с его женой Юлией.

Немецкие медики обнаружили в организме Навального токсин

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента. Клинические результаты указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», — говорится в заявлении. В то же время точно назвать вещество медики пока не в силах и проводят дополнительные исследования.

В «Шарите» не исключают, что произошедшее приведет к последствиям для нервной системы Навального. Отмечается, что они могут быть и долгосрочными, но пока говорить об этом рано. Пока же пациенту проводят терапию атропином (стандартное лечение при воздействии токсинов).

Немецким специалистам необходимо больше данных о случившемся

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что отравление у Алексея Навального «вероятно в некоторой степени». В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Берлину нужно дождаться больше информации от врачей, так как в деле все еще много пробелов.

В свою очередь врачи Омской больницы скорой медицинской помощи предложили помощь «Шарите». В областном Минздраве напомнили, что в России имеются результаты всех проведенных обследований и анализов, а также информация об анамнезе и описание хода лечения. Всем этим российские специалисты готовы поделиться с немецкими коллегами.

В России у Навального обнаружили нарушение обмена веществ

В Минздраве Омской области сообщали, что в анализах мочи пациента нашли алкоголь и кофеин. В ведомстве также отметили, что в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

В качестве предварительного диагноза в России поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Позже появился основной диагноз — «нарушение обмена веществ». Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса. Он добавил, что это вызвало резкое снижение уровня сахара в крови.

Навальный считается гостем Ангелы Меркель и находится под охраной

Навального доставили в берлинскую клинику днем 22 августа: к зданию больницы подъехало несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Медики оценивали состояние пациента после перелета как стабильное. Возле клиники немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство.

В больнице Навальный находится под защитой Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которое отвечает за защиту госслужащих, а также иностранных гостей во время государственных визитов. Сообщалось, что для этого Навального официально признали гостем канцлера страны Ангелы Меркель. Указывалось, что это «бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных».

24 августа «Шарите» отказалась пускать журналистов на свою территорию. Представителям прессы разрешили стоять только на тротуаре рядом со зданием больницы. Сообщалось, что решение руководства клиники связано с поведением журналистов, которые создавали сложности персоналу и посетителям.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Взрывная волна

Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
19:43Сегодня

Меркель призвала прозрачно расследовать произошедшее с Навальным

19:24Сегодня

Определились оба кандидата в президенты США

19:29Сегодня

Президент Бразилии захотел «дать по морде» журналисту после вопроса о коррупции

Мир00:0217 августа

«На волоске от срыва»

Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
18:52Сегодня

Почти сотня человек оказалась под завалами после обрушения дома в Индии

18:41Сегодня

Французских нудистов обязали носить хотя бы маски

17:58Сегодня

Россия вышлет австрийского дипломата

Мир00:0113 августа

А из нашего окна Белоруссия видна

Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
17:21Сегодня

Берлинская клиника заявила об отравлении Навального

17:55Сегодня

США захотели наказать виновных в возможном отравлении Навального

17:06Сегодня

Король Нидерландов извинился за нарушение правил борьбы с коронавирусом

Россия
В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО
Россиянам пообещали теплый сентябрь
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
В Госдуме прокомментировали появление Лукашенко с автоматом в руках
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку
Алексей НавальныйНавальный впал в кому
Ему стало плохо в самолете. Он находится в реанимации
Все материалы
Мир
Трамп рассказал о способе снизить смертность от коронавируса на треть
Дан прогноз по состоянию Навального
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
Евросоюз признал необходимость контактов с Лукашенко
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
В Берлине переименовали «расистскую» улицу
А из нашего окна Белоруссия видна
Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко призвал белорусов простить силовиков за ошибки
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Лукашенко начал закрывать белорусские заводы
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Лукашенко рассказал о самом серьезном решении за четверть века
Все материалы
Экономика
Продажу алкоголя в России захотели упростить
Индия захотела скупить почти весь российский уголь
Соперник Трампа захотел ударить по богатым
Своевременная помощь
О безвозмездных грантах ПСБ
Российской экономике предрекли новое потрясение
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию
«Не примете ультиматум — расстреляем всех»
38 лет назад в СССР впервые захватили в заложники детей. Их судьбу решали 14 генералов
Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Ефремов выступил с речью в суде
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Суд над Ефремовым отложили из-за отсутствия у него адвоката
Все материалы
Наука и техника
«Раньше люди за родину воевали, а сейчас — за нефть»
 
Утомленные лихорадкой
Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Общий сбор
Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
Все материалы
Спорт
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
«Барселона» объявила цену Месси
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
В РФС отреагировали на угрозы российского клуба сняться с чемпионата
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Все материалы
Культура
Ефремов в суде внезапно вспомнил про Тихановскую и Белоруссию
Мама, я на рейве
Танцы в лесу, музыка из воздуха и техно: все развлечения главного фестиваля России — Signal
Киану Ривз прокомментировал теорию о посвященной трансгендерам «Матрице»
Грузинский мачо и Иванушки
Меладзе, секс-скандалы и проводы Листьева: как развлекались россияне в эпоху Ельцина
Муж Валентины Легкоступовой отказался от наследства певицы
«Поехала кукуха у целого поколения»
 
Проект «Музыка мира» покажет на Рамблер/субботний Седьмую симфонию Шостаковича
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущий тайно сфотографировал ноги девушки в метро и получил срок
«Это исторический момент»
Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?
Мать проучили за издевательство над сыном-трансгендером
«Он не был похож на убийцу»
Журналист-маньяк сумел стать всенародным героем. В свободное от работы время он душил проституток
Отсидевшие в тюрьме люди описали странности обычного мира
Корпорация монстров
Apple забирает доходы компаний и лишает пользователей выбора. Против нее восстал даже Павел Дуров
«Лучший в истории участник» победил на «Кто хочет стать миллионером?»
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Стюардесса уложила волосы перед полетом с помощью носков и показала результат
Определены самые безопасные места для отдыха в России во время пандемии
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово признались в желании уехать из страны по трем направлениям
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Россиянин написал бросившей его жене «Живи счастливо» и принялся мстить
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Крокодил растерзал женщину на глазах у золовки и утащил в озеро
Шестилетний мальчик спас редчайшего ежика-альбиноса
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Самая опасная медуза Черного моря приплыла на пляж в Сочи
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Все материалы
У российского Hyundai Santa Fe появилась ограниченная серия
Десять очень странных пикапов
Шестиколёсный «Гелик», грузовой BMW M3 и другие неочевидные способы возить картошку
Объявлена дата появления самого дорогого Lada Largus Cross
Часы для тех, кто любит автомобили
На что потратить отложенные во время карантина деньги, если вы настоящий петролхэд
Toyota запатентовала загадочный гиперкар с крышей-фонарем
Видео: самый дорогой КАМАЗ
Восьмиколесный монстр «Арктика» за 15 млн рублей с краном и интернетом. Что внутри?
У голосового помощника в новой Skoda Octavia проблемы с родной речью
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
В Омской области создадут центр компетенций
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей
Все материалы