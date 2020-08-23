Навального признали гостем Меркель

Российского оппозиционера Алексея Навального, доставленного в немецкую клинику «Шарите» для лечения, официально признали гостем канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

Корреспондент телеканала Тео Колл (Theo Koll) объяснил, что это «не сигнал российскому правительству, а бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных». Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило это информацию.

«Тот факт, что он не является государственным деятелем, не имеет значения», — подчеркнул журналист. При этом, по мнению Колла, тот факт, что немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным, может рассматриваться как политическое заявление в адрес Москвы.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

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