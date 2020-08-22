Стало известно о состоянии Навального после перелета в Германию

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Берлина. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает Reuters.

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Медики оценивают состояние пациента как стабильное, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет из Омска.

Ранее сообщалось, что супруга Навального Юлия подписала согласие на то, что она осведомлена о риске ухудшения состояния мужа при перелете. При этом медики из Германии взяли на себя ответственность за жизнь пациента на борту.

Предполагалось, что рейс с находящимся в коме оппозиционером отправится 21 августа вечером. Однако, по правилам немецкого профсоюза авиаперевозчиков, после длительного перелета пилотам полагается отдых. Вылет пришлось отложить до утра 22 августа.