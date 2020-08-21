Жену Навального предупредили о рисках при перелете мужа

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию предупредили о рисках при транспортировке супруга на самолете в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Омской области.

Супруга Навального подписала заявление с просьбой о его транспортировке, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете.

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«После принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы», — уточнило ведомство. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт.

Вылет самолета с оппозиционером в Германию задержали до утра субботы, 22 августа. Немецкие медики прибыли в Омск ранее 21 августа, чтобы ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований.

Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский объяснял, что состояние оппозиционера оценивается как нестабильно тяжелое и его не стоит транспортировать, чтобы не рисковать его жизнью, потому что состояние может измениться при взлете или посадке. Основной диагноз, поставленный Навальному, — «нарушение обмена веществ».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.