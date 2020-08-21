Медики заявили о согласии немецких врачей оставить Навального в Омске

Немецкие врачи согласились оставить на лечении в Омске оппозиционера Алексея Навального, пока его состояние не стабилизируется. Об этом заявил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, передает ТАСС.

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Медик объяснил, что при резком изменении давления у Навального снизился уровень глюкозы в крови и произошло нарушение обмена веществ. «То есть все расценивают это как при взлете», — сказал главврач и уточнил, что подтверждением служит и тот факт, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя хорошо, передает «Интерфакс». Его надо оставить на лечении в Омске до стойкой стабилизации его состояния, чтобы не было рисков в том числе возникновения судорожного синдрома, сказал Мураховский журналистам, сообщает LIFE SHOT.

Немецкие медики прибыли в Омск ранее 21 августа, чтобы ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований. Мураховский объяснял, что состояние оппозиционера оценивается как нестабильно тяжелое и его не стоит транспортировать, чтобы не рисковать его жизнью, потому что состояние может измениться при взлете или посадке.

Основной диагноз, поставленный Навальному, — «нарушение обмена веществ». Как уточнил Мураховский, у него произошло нарушение углеводного баланса и вызвало резкое понижение сахара в крови. Медики также сообщали, что в крови и моче Навального не выявили яды или следы их пребывания.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.